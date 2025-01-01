Lotta in Love
Folge 107: Gleiches recht für alle
24 Min.Ab 12
Achim erlaubt Lotta, Leander und Ninja nach langem Hin und Her die Nutzung des Tonstudios, auch wenn Alex vor Eifersucht fast platzt. Als Vince mit Lotta probt, stößt Klaus hinzu und flippt vollkommen aus ... Klaus setzt indessen Alex unter Druck, endlich den geänderten Vertrag zu unterschreiben, um mit ihr zu einer anderen Plattenfirma gehen zu können. Olivia wird weiterhin von Jareis unter Druck gesetzt und erfährt bestürzt, dass das Merchandising-Konto geplündert worden ist.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH