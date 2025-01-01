Lotta in Love
Folge 108: Verhängnisvoller Gig
24 Min.Ab 12
Lotta kämpft gegen Stolz und Eifersucht: Alex wird heute "Everything Must Change" im Leonies singen! Laurenz stylt Alex für den Promotion-Gig - wird sie ihm das Doublestyling mit Lotta jemals verzeihen? Simone hat für das Event Tickets gekauft, um Max damit zu überraschen und eine Versöhnung einzuläuten, aber der hat kein Interesse und zerreißt die Eintrittskarten - Simone ist am Boden zerstört. Auch der Zwist zwischen Anna und Sven spitzt sich weiter zu ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH