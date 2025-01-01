Lotta in Love
Folge 110: Falsches Spiel
24 Min.Ab 12
Für Lotta steht fest: Sie kehrt nie mehr in die Wäscherei ihrer Eltern zurück. Ihr Vater reagiert bestürzt über diese Neuigkeiten. Lotta weiß jedoch nicht, dass über ihrer sich anbahnenden Karriere das Damoklesschwert schwebt, denn Achim hat inzwischen erfahren, dass Lotta Alex gedoubelt hat, und ist mehr als gekränkt ... Max nimmt das Jobangebot im Allgäu an. Simone wird ihn nicht begleiten, und wieder einmal kommt zur Sprache, dass Lotta erfahren sollte, dass sie adoptiert ist.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH