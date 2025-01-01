Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Falsches Spiel

ProSiebenStaffel 1Folge 110
Falsches Spiel

Falsches SpielJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 110: Falsches Spiel

24 Min.Ab 12

Für Lotta steht fest: Sie kehrt nie mehr in die Wäscherei ihrer Eltern zurück. Ihr Vater reagiert bestürzt über diese Neuigkeiten. Lotta weiß jedoch nicht, dass über ihrer sich anbahnenden Karriere das Damoklesschwert schwebt, denn Achim hat inzwischen erfahren, dass Lotta Alex gedoubelt hat, und ist mehr als gekränkt ... Max nimmt das Jobangebot im Allgäu an. Simone wird ihn nicht begleiten, und wieder einmal kommt zur Sprache, dass Lotta erfahren sollte, dass sie adoptiert ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen