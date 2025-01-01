Lotta in Love
Folge 115: Geld zum Gehen
24 Min.Ab 12
Lotta kann nicht glauben, wie sehr Leander ihr Vertrauen missbraucht hat. Doch als sie ihn zur Rede stellt, kommt heraus, dass Alex ihn als Manager abwerben wollte und er abgelehnt hat. Anna ist eifersüchtig, weil Sven Lotta so viel Aufmerksamkeit schenkt. Lotta merkt immer noch nicht, wie sehr Sven in sie verliebt ist. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Anna und Lotta. Als Anna sich mit Sven aussöhnen will, entdeckt sie unter seinem Kopfkissen ein verhängnisvolles Foto.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH