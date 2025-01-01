Lotta in Love
Folge 122: Zuckerbrot und Peitsche
24 Min.Ab 12
Lotta ist fassungslos: Ihretwegen hat Sven Anna den Laufpass gegeben! Leander versucht, sie aufzumuntern - vergeblich. Lotta traut sich nicht, ihrer Freundin die grausame Wahrheit zu sagen. Das macht wiederum Sven, und Anna ist außer sich vor Wut. Sie packt daraufhin ihre Koffer und konfrontiert Lotta damit, dass sie ihre Beziehung mit Sven zerstört hat. Eine Ohrfeige von Anna krönt Lottas Tag ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH