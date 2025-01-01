Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verschollene tauchen auf

Folge 125: Verschollene tauchen auf

24 Min.Ab 12

Carlotta "Lotta" Wiesner, ein verträumtes, ganz normales Mädchen, wird auf einem Konzert mit der berühmten Popsängerin Alex verwechselt. Dabei verliebt sie sich unsterblich in den Gitarristen Michael und schlittert in das größte Abenteuer ihres Lebens: Lotta lässt sich auf eine turbulente Charade ein - denn nur wenn sie die Popsängerin Alex ist, kann sie der Liebe ihres Lebens ganz nah sein ...

