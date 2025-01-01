Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Staffel 1Folge 127
Folge 127: Alex wird Lotta

24 Min.Ab 12

Lotta erfährt von Max und Simone, dass sie adoptiert ist. Völlig aufgelöst trifft sie auf Michael, der sie - trotz aller derzeitigen Querelen - zu trösten versucht. Doch erst ein Gespräch mit ihrer besten Freundin Anna lässt Lotta Mut schöpfen: Sie entscheidet sich, ihre leiblichen Eltern zu suchen! Alex will ihrem Misstrauen auf den Grund gehen - als Michael den Testantrag ablehnt. Sie verkleidet sich als Lotta, um Michael aus der Reserve zu locken ...

ProSieben
