Lotta in Love - Staffel 1, Folge 129
Folge 129: Olivia's Ende

24 Min. Ab 12

Alex gerät in Gefahr, als sie Olivia zur Rede stellt. Lotta spürt instinktiv, dass ihre Schwester in Gefahr ist. Gemeinsam mit Michael ruft sie die Polizei - Olivia wird wegen Mordes und Kindsraub verhaftet. Schockiert von den Ereignissen, nähern sich die beiden Schwestern an ... Für Lotta steht inzwischen alles auf dem Spiel: Klaus hat eine erste Rohversion von ihrem neuen Song an alle Radiostationen verschickt ...

