Lotta in Love
Folge 16: Der Test
24 Min.Ab 12
Lotta hat endlich eine Arbeit gefunden, die ihr Spaß macht: die Fanpost. Nicht nur Achim, sogar Tabatha imponiert, mit welchem Eifer Lotta dabei ist. Doch dann fällt Lotta ein Brief in die Hände, in dem der Freund eines Groupies droht, Michael etwas anzutun ... Während in der Band wegen des fehlenden Drummers Krisenstimmung herrscht, sind Olivia und Klaus weiterhin bemüht, ihr Doppelgängerspiel geheim zu halten. Umso mehr irritiert die beiden, dass Achim Alex besuchen möchte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH