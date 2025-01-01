Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 25
Folge 25: Eigene Wege

24 Min.Ab 12

Obwohl Lotta mit ihrem Job bei Firework ihre Eltern finanziell unterstützt, zeigt Max kein Verständnis dafür, dass sie ihre eigenen Wege geht. Ganz anders Simone, die auf Lottas Seite steht ... Michael informiert die Band, dass er sich von Alex getrennt hat. Kaye soll an ihrer Stelle die Vocals für den neuen Song "Remind Me to Forget You" einsingen. Unterdessen macht Professor Köster Alex klar, dass sie - wenn sie gesund werden will - ihr Leben komplett ändern muss ...

ProSieben
