Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Die Autogrammstunde

ProSiebenStaffel 1Folge 26
Die Autogrammstunde

Die AutogrammstundeJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 26: Die Autogrammstunde

24 Min.Ab 12

Lotta ist aufgeregt und unausgeschlafen: Heute hat sie ihre erste Autogrammstunde! Auch Laurenz ist nervös und versucht alles, um aus der übernächtigten Lotta die perfekte Alex zu machen. Im Elektromarkt angekommen, wo die Autogrammstunde stattfindet, ist der Andrang größer als erwartet ... Max hat starke Schmerzen, doch er weigert sich, ärztliche Hilfe anzunehmen. Simone holt dennoch Dr. Lang, und der rät Max, sofort in die Klinik zu gehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen