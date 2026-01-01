Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Neuer Auftrag - Neue Sorgen

ProSiebenStaffel 1Folge 30
Neuer Auftrag - Neue Sorgen

Neuer Auftrag - Neue SorgenJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 30: Neuer Auftrag - Neue Sorgen

25 Min.Ab 12

Lottas Vertrag als Alex-Double wurde verlängert - trotzdem ist sie aufgeregt: Ein Dessous-Fototermin steht an, den Klaus für sie arrangiert hat. Das Shooting soll bereits am nächsten Tag stattfinden. Sven hat sich bereit erklärt, Lotta weiterhin in der Wäscherei zu vertreten. Dort lässt Max alle glauben, es ginge ihm besser, doch heimlich schluckt er Schmerzmittel ... Indes kommen sich Ninja und Kaye bei einem Motorradausflug näher. Bis Kaye ihn auf seine Kindheit anspricht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen