Lotta in Love - Staffel 1, Folge 33
Folge 33: Das Verbot

24 Min. Ab 12

Klaus zitiert Lotta zu sich und verbietet ihr den Umgang mit den Musikern - besonders mit Michael. Für Lotta bricht eine Welt zusammen. Michael, immer noch betroffen von Alex' vermeintlichem Auftritt als Dessous-Model, sucht Ablenkung bei der Backpackerin Mathilda. Die beiden verbringen eine heiße Nacht miteinander - doch das hilft ihm auch nicht weiter: Er vermisst Alex viel zu sehr. Hendrik möchte Michael helfen und findet mit Hilfe von Tabatha heraus, wo sich Alex aufhält.

