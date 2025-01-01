Lotta in Love
Folge 34: Neue Termine
25 Min.Ab 12
Michael erzählt Alex von dem Foto-Shooting. In der Zwischenzeit plant Klaus weitere Termine mit Lotta als Alex. Er bleibt aber dabei: Sie muss die Band meiden! Lotta tut ihr Bestes, doch sie kann nicht verhindern, dass Michael sie anspricht ... Als Achim die Dessous-Fotos sieht, wird er misstrauisch und fordert Klaus auf, ihm die Wahrheit zu sagen. Auch Tabatha hat einen Verdacht, aber aus Laurenz bekommt sie nichts heraus. Indes verschlimmert sich Max' Gesundheitszustand.
Alle 1 Staffeln und Folgen
