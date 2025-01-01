Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 36
Folge 36: Alles nochmal gut gegangen

25 Min. Ab 12

Klaus lässt sich von Lotta nicht erpressen und bietet ihr als Kompromisslösung einen Gehaltsvorschuss an. In einer Mitarbeiterversammlung verkündet er, dass er voll und ganz hinter Alex steht und kündigt die Veröffentlichung der nächsten Single an. Gleichzeitig versucht die Konkurrenz, Alex abzuwerben und unterbreitet Olivia ein Angebot. Von Tabatha in die Enge gedrängt, weiht Laurenz seine Kollegin schließlich in die Double-Geschichte ein.

