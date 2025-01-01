Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Die Rebellion

ProSiebenStaffel 1Folge 37
Die Rebellion

Die RebellionJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 37: Die Rebellion

25 Min.Ab 12

Olivia prüft nach dem Angebot der Konkurrenz die Verträge zwischen Alex und Firework Records und muss feststellen, dass ein vorzeitiger Ausstieg gar nicht so einfach ist. Nachdem Klaus die Veröffentlichung der neuen Single "Stupidiot" angekündigt hat, versucht er, Lotta in Sicherheit zu wiegen: Durch den Vorschuss für Max' OP ist sie nun langfristig an Firework gebunden. Am Abend steigt in der Villa der Band eine Party. Lotta beschließt hinzugehen - gegen Klaus' Willen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen