Lotta in Love
Staffel 1Folge 44
Folge 44: Und Action

24 Min.Ab 12

Lotta trifft sich mit dem Tanzcoach Detlef D! Soost in einem Café und rutscht von einem Fettnäpfchen in das nächste ... Vince ist verzweifelt wegen Kaye und Ninja, und er betrinkt sich im Studio - die Band findet ihn am nächsten Morgen. Anna hat indessen eine handfeste Auseinandersetzung mit den Randalierern. In der Nacht sprühen sie Annas Imbisswagen mit Graffiti voll - Anna ist fassungslos.

