Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Nicht ohne meine Band

ProSiebenStaffel 1Folge 51
Nicht ohne meine Band

Nicht ohne meine BandJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 51: Nicht ohne meine Band

24 Min.Ab 12

Lotta muss Sven die Wahrheit über ihre Doppelrolle gestehen. Anna hat ein schlechtes Gewissen, weil Sven offenbar sauer ist und sich womöglich hintergangen fühlt. Der Einsatz der Überwachungskamera macht sich indes bezahlt: Sven entdeckt abends zwei Rowdies, die sich am Imbisswagen zu schaffen machen ... Die Stimmung in der Band wird immer schlechter. Klaus macht Michael klar, dass er eher die Band fallen lässt, als Alex' Karriere zu gefährden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen