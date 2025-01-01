Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Inspiration pur

ProSiebenStaffel 1Folge 61
Inspiration pur

Inspiration purJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 61: Inspiration pur

24 Min.Ab 12

Klaus erwischt Lotta, als sie sich heimlich zur Band schleicht, und stellt sie zur Rede. Michael platzt dazwischen und erkundigt sich nach Alex. Lotta bekommt wieder einmal einen Dämpfer von Michael, als er ihr erzählt, wie gut Alex der Band tut. Und Klaus besteht darauf, dass sie in Zukunft auf Alleingänge verzichtet ... Klaus setzt Stix unter Druck: Er macht ihr klar, dass nicht nur ihr Vertrag davon abhängt, ob sie ihm sexuelle Dienste leistet, sondern auch der von Ninja.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen