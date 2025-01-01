Lotta in Love
Folge 61: Inspiration pur
24 Min.Ab 12
Klaus erwischt Lotta, als sie sich heimlich zur Band schleicht, und stellt sie zur Rede. Michael platzt dazwischen und erkundigt sich nach Alex. Lotta bekommt wieder einmal einen Dämpfer von Michael, als er ihr erzählt, wie gut Alex der Band tut. Und Klaus besteht darauf, dass sie in Zukunft auf Alleingänge verzichtet ... Klaus setzt Stix unter Druck: Er macht ihr klar, dass nicht nur ihr Vertrag davon abhängt, ob sie ihm sexuelle Dienste leistet, sondern auch der von Ninja.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH