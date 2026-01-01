Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Abfuhr

Folge 66: Die Abfuhr

24 Min.Ab 12

Lotta ist irritiert von den Komplimenten, die ihr Patrick ständig macht - sie glaubt, er möchte nur mit ihr in die Kiste. Olivia stellt Klaus wegen der Pressemitteilung zur Rede. Die Situation eskaliert, und Klaus erteilt Olivia Hausverbot. Achim schaltet sich ein, doch Klaus erzählt ihm seine Version der Ereignisse und stellt Olivia als unprofessionell dar. Doch Achim bleibt skeptisch ...

