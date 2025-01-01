Lotta in Love
Folge 67: Lotta in Bedrängnis
24 Min.Ab 12
Sven lernt für seine Taxiprüfung und hat keine Zeit für Anna, und Anna selbst hat keine Lust mehr, sich ständig Lottas Klagelieder anzuhören. Achim tröstet indes Olivia und will sich dafür einsetzen, dass Klaus das Hausverbot gegen sie aufhebt ... Lottas Vorwurf hat Patrick verletzt. Lotta merkt, dass er nun auf Distanz geht und entschuldigt sich bei ihm. Als sie ihm wenig später als Alex gegenübersteht und er sie kaum beachtet, spürt sie, dass Patrick es ernst meint ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lotta in Love
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH