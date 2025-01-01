Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

ProSieben
Staffel 1
Folge 70
24 Min.
Ab 12

Michael macht "Alex" klar, dass die Band sie dringend zum Einsingen braucht. Lotta ist in Panik und bittet Patrick um Unterstützung - doch er lässt sie hängen. Jetzt muss Lotta alleine klarkommen ... Alex' Gesundheitszustand wird immer schlechter. Olivia versucht indes, einem Journalisten eine Story über Alex' "Urlaub" unterzujubeln, doch der winkt ab. Nach einer langen Fußball-WM-Finalnacht verkündet Michael der verkaterten Band, Alex werde zum Einsingen kommen ...

