Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Alex kommt zurück

ProSiebenStaffel 1Folge 72
Alex kommt zurück

Alex kommt zurückJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 72: Alex kommt zurück

24 Min.Ab 12

Lotta beklagt sich bei Laurenz, dass ihr großer Traum durch Olivia wieder zerstört wurde. Laurenz mahnt sie zu Geduld und Ausdauer. Lotta schreibt daraufhin frustriert den Songtext für den neuen Alex-Song und nennt ihn "Everything must Change" - Stix ist völlig begeistert. Klaus eröffnet indes Michael, dass er eher gestern als morgen einen neuen Song einspielen muss und setzt ihn unter Druck. Michael spielt ihm die Melodie vor ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen