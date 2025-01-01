Lotta in Love
Folge 75: Michaels Entscheidung
24 Min.Ab 12
Klaus kündigt Lotta die erste richtige Gesangsprobe an und erläutert diesen Plan auch Laurenz, der sich darüber jedoch Sorgen macht. Klaus gibt Lotta die Lyrics "Everything must Change". Sie ist perplex: Das ist ja ihr eigener Text! Michael löst sich emotional immer mehr von Alex - er entdeckt, dass er mit Lotta einen Fehler gemacht hat und beginnt, sie überall zu suchen, um ihr seine Gefühle zu gestehen. Er findet sie schließlich im Tonstudio.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH