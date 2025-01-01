Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Das Zerwürfnis

ProSiebenStaffel 1Folge 82
Das Zerwürfnis

Das ZerwürfnisJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 82: Das Zerwürfnis

25 Min.Ab 12

Alex macht Lotta bittere Vorwürfe wegen des Songs. Lotta möchte Michael endlich die Wahrheit sagen, doch der ist sauer über Alex' Alleingang und es kommt zu keiner Aussprache. Michael und Lotta verbringen eine romantische Nacht. Als am nächsten Morgen Alex bei ihm anruft, liegt Lotta noch ein seinen Armen ... Achim setzt indes Klaus die Pistole an die Brust: Wenn es bei dem Release von "Everything Must Change" nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, feuert er ihn.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen