Lotta in Love
Folge 87: Stix' Beerdigung
24 Min.Ab 12
Lotta ist wie alle anderen zutiefst geschockt von Stix' Tod. Sie kann es nicht glauben und sucht die Nähe der Band, aber Michael blockt sie komplett ab und wirft sie aus der Villa. Noch dazu will er nicht, dass Lotta zur Beerdigung kommt, aber sie lässt sich das nicht verbieten und sagt Michael gehörig die Meinung ... Lotta will ihr Leben neu sortieren und sich einen neuen Job suchen. In die Wäscherei will sie nicht zurück, sie will ihr Leben endlich selbst in die Hand nehmen.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH