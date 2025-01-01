Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lotta in Love

Missverständnisse

ProSiebenStaffel 1Folge 91
Missverständnisse

Lotta in Love

Folge 91: Missverständnisse

23 Min.Ab 12

Lotta freut sich auf ein Treffen mit ihrem potenziellen Manager Leander. Michael warnt Leander, den er von früher kennt, vor Lotta und ihren "Lügen". Auch zwischen Leonie und ihrem Sohn entwickelt sich ein Missverständnis: Vince missdeutet die Erklärungen seiner Mutter und denkt, Rainer wäre sein Vater. Leonie gelingt es zunächst nicht, dies aufzuklären. Max dichtet seiner Frau eine Affäre mit Oskar an. Der Verdacht entwickelt sich schnell zu einer veritablen Ehekrise.

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

