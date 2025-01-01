Lotta in Love
Folge 95: Lottas Auftritt
24 Min.Ab 12
In Achim gärt der Verdacht, dass nicht Alex, sondern Lotta "Everything must change" gesungen hat. Seine Zweifel werden nicht gerade geringer, als er Lotta zufällig singen hört ... Tabatha und Hendrik wissen nach ihrem One-Night-Stand nicht so recht, wie sie weiter miteinander umgehen sollen. Während Tabatha sich auch mehr vorstellen könnte, bleibt Hendrik distanziert. Jessie nutzt sofort ihre Chance und schwärzt Tabatha wegen der Affäre bei Klaus an ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
