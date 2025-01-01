Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lotta in Love

Lotta will ihre Unschuld beweisen

ProSiebenStaffel 1Folge 98
Lotta will ihre Unschuld beweisen

Lotta will ihre Unschuld beweisenJetzt kostenlos streamen

Lotta in Love

Folge 98: Lotta will ihre Unschuld beweisen

24 Min.Ab 12

Lotta darf das Tonstudio offiziell nutzen und bietet Michael die Stirn. Klaus beschwert sich daraufhin bei Achim: Das Studio fiele unter seine Kompetenz als Geschäftsführer - er solle sich raushalten ... Tabatha packt nach ihrer Kündigung ihre Sachen. Jessie hat sich bereits auf ihrem Platz breit gemacht. Tabatha erzählt Laurenz von Klaus' miesem Spiel. Der ist entsetzt, dass Klaus sie rausgeworfen hat und informiert sofort Achim darüber.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lotta in Love
ProSieben
Lotta in Love

Lotta in Love

Alle 1 Staffeln und Folgen