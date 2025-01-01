Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 99
Folge 99: Schatten der Vergangenheit

24 Min.Ab 12

Lotta muss ohne die gesuchten Beweise das Büro verlassen, weil Michael unverhofft aufgetaucht ist. Anna macht Lotta Vorwürfe, weil sie Sven völlig unnötig mit in die Sache hineingezogen hat. Als Lotta Michael erklären will, dass es ihre Art sei, in fremden Büros herumzuschnüffeln, reagiert dieser abweisend ... Klaus schwört inzwischen Jessie als Nachfolgerin von Tabatha auf sich ein. Achim hingegen stellt Tabatha wieder ein - als seine neue Assistentin.

ProSieben
