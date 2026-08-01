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Lou!

Höhen-Angst

KinderweltStaffel 2Folge 1vom 01.08.2026
Höhen-Angst

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Lou!

Folge 1: Höhen-Angst

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou ist fest entschlossen, Tristan anzusprechen, um ihn endlich kennenzulernen. Dazu schmiedet sie mit Mina einen Plan, wann und wo sie das am. besten in die Tat umsetzen kann. Natürlich zieht sie dafür auch ihr schönstes Kleid an. Doch als es endlich soweit ist, droht ein unerwartet aufkommender Regen, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen.

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