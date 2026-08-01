Lou!
Folge 2: Mailbox-Stress
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou hat zwar mit Tristan bereits die Handynummern ausgetauscht, traut sich aber nicht, ihn anzurufen. Mina versucht, sie endlich dazu zu bewegen, indem sie ihr rät, sich unter einem Vorwand bei ihm zu melden. Das bringt Lou auf die Idee, ihm eine musikalische Nachricht auf seiner Mailbox zu hinterlassen. Gemeinsam suchen die beiden einen geeigneten Song aus.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat