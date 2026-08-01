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Lou!

Kosmische Eispest

KinderweltStaffel 2Folge 10vom 01.08.2026
Kosmische Eispest

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Lou!

Folge 10: Kosmische Eispest

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou, ihre Mutter und die Katze verbringen die Winterferien in Richards Geburtsort und lernen seine Familie kennen. Für Lous Mutter beginnt es nicht gut. Als sie erfährt, dass Richard eine Verlobte hat, rutscht sie aus und verstaucht sich den Knöchel. Lou wartet vergebens darauf, dass Tristan sie auf ihrem Handy zurückruft. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, bietet ihr Richards Neffe Peppo an, ihr das Dorf zu zeigen.

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