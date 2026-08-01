Lou!
Folge 7: Poker-Pech
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Die Winterferien stehen bevor. Lou freut sich darüber, dass auch ihr Schwarm Tristan nicht in Urlaub fährt und sie viel Zeit mit ihm verbringen kann. Dummerweise wird er jedoch im letzten Moment von seinem Onkel zum Skiurlaub eingeladen. Spontan behauptet Lou, sie würde in denselben Ort fahren, wie er, in der Hoffnung, dass sie schnell noch im Reisebüro etwas Passendes buchen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat