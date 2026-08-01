Lou!
Folge 9: Reise-Fieber
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Der große Tag ist gekommen, es geht in den Skiurlaub. Lou freut sich wahnsinnig auf die gemeinsame Zugfahrt mit Tristan, der seinen Urlaub im nächstgelegenen Skiort verbringt. Doch es kommt alles anders als erhofft. Die Zugfahrt wird turbulenter, als sich alle vorgestellt hatten.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat