Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Major Crimes

Tödlicher Cocktail

WarnerStaffel 1Folge 3vom 24.06.2026
Tödlicher Cocktail

Tödlicher CocktailJetzt kostenlos streamen

Major Crimes

Folge 3: Tödlicher Cocktail

40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Ärztin Leslie Nolan verliert die Kontrolle über ihren Wagen und rast in eine Menschengruppe vor einem Nachtclub - drei Tote sind die Folge. Während ihr Anwalt auf medizinische Komplikationen pocht, offenbart ein Bluttest eine brisante Wahrheit. Sharon steht vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss nicht nur diesen Fall aufklären, sondern auch Provenza von einem folgenschweren Entschluss abhalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Major Crimes
Warner
Major Crimes

Major Crimes

Alle 6 Staffeln und Folgen