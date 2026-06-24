Major Crimes
Folge 3: Tödlicher Cocktail
40 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Ärztin Leslie Nolan verliert die Kontrolle über ihren Wagen und rast in eine Menschengruppe vor einem Nachtclub - drei Tote sind die Folge. Während ihr Anwalt auf medizinische Komplikationen pocht, offenbart ein Bluttest eine brisante Wahrheit. Sharon steht vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss nicht nur diesen Fall aufklären, sondern auch Provenza von einem folgenschweren Entschluss abhalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen