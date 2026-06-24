Major Crimes
Folge 9: Vergiftet
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Als in einer Bar die Leiche eines Mannes entdeckt wird, deutet zunächst alles auf eine Drogen-Überdosis hin. Doch die Autopsie offenbart: Er wurde vergiftet. Das Team ist schockiert, denn bei dem Toten handelt es sich um Detective Michael Adams aus Las Vegas. Sein Partner versichert, Adams habe gerade an keinem Fall gearbeitet. Sharon und ihre Leute stoßen schon bald auf Laura Elkins, die kurz vor seinem Tod Kontakt zum Kollegen hatte.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen