Major Crimes
Folge 6: Rivalen
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Sharon möchte Rusty bei der schwierigen Entscheidung helfen, ob er seinen biologischen Vater kennenlernen soll. Zudem ermittelt sie im Mordfall an Anthony Lewis, dem Quarterback seines High-School-Teams, der tot in seinem Wagen gefunden wurde. Alles deutet darauf hin, dass ihn ein aggressiver Autofahrer von der Straße drängte. Der Verdacht fällt auf Anthonys Bruder Lamar. Doch statt ihn zu verhaften, lässt Sharon ihn überwachen - mit riskanten Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen