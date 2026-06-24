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Major Crimes

Kidnapping

WarnerStaffel 1Folge 5vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 5: Kidnapping

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Die Leiche eines gefesselten Mannes führt Sharon zu den Eltern des Opfers. Doch statt Trauer erntet sie Ablehnung. Ein heimlicher Anruf der Mutter offenbart die schreckliche Wahrheit: Jemand hielt ihren Sohn und dessen Schwester gefangen, kassierte wiederholt Lösegeld, ließ die Geschwister aber nie frei. Zunächst deutet alles auf den Vater als Täter hin, doch Sharon entdeckt Hinweise, die eine weitaus perfidere Verschwörung nahelegen ...

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