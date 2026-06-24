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Major Crimes

Falsche Spuren

WarnerStaffel 1Folge 8vom 24.06.2026
Falsche Spuren

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Major Crimes

Folge 8: Falsche Spuren

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Ein alter Mordfall aus dem Jahr 2004 holt Tao ein: Damals wurde Will Reichman wegen der Tötung seiner Frau Elaine verurteilt - maßgeblich aufgrund der Aussage seiner zehnjährigen Tochter Lydia. Doch nun weisen neu entdeckte Blutspuren am Tatort auf einen unbekannten Täter hin, und Reichman kommt frei. Während sein Anwalt von einem Justizirrtum spricht, bleibt Tao von dessen Schuld überzeugt.

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