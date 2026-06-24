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Major Crimes

Der Informant

WarnerStaffel 1Folge 4vom 24.06.2026
Der Informant

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Major Crimes

Folge 4: Der Informant

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Rustys erster Schultag nimmt eine unerwartete Wendung, als Sharon auf dem Weg einen Zwischenstopp an einem Tatort einlegen muss. Alon Strauss wurde erschossen, kurz bevor er gegen einen berüchtigten Gangster aussagen und mit seiner Familie untertauchen sollte. Das FBI übernimmt die Ermittlungen - doch die Spur führt nicht nur zum Verbrecher, sondern auch zu Strauss' Ehefrau, die eine Liaison mit ihrem arroganten Life-Coach unterhielt.

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