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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Ein Blockhaus im Grünen

sixxStaffel 1Folge 3vom 04.08.2026
Ein Blockhaus im Grünen

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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals

Folge 3: Ein Blockhaus im Grünen

41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Kristy und Rebecca besichtigen ein verlassenes Haus im Wald, das von der Zeit gezeichnet, aber voller Potenzial ist. Obwohl eine umfassende Sanierung unumgänglich ist, reizt der niedrige Preis die Bauprofis, die die verfallene Immobilie in eine charmante, rustikale Ferienhütte umwandeln wollen - ein ambitioniertes Projekt mit Aussicht auf großen Gewinn.

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