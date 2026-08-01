Vom Schweinestall zum WohntraumJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 9: Vom Schweinestall zum Wohntraum
41 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
In Oak Hill, Austin, entdecken Rebecca und Kristy ein Haus mit vielversprechendem Potenzial. Doch hinter dem ersten Eindruck verbirgt sich ein umfangreiches Renovierungsprojekt: Veraltete Ausstattung und ein unübersichtlicher Grundriss verlangen nach einer grundlegenden Neugestaltung. Mit viel Einsatz nimmt sich das Team der Herausforderung an, denkt die Raumaufteilung komplett neu und verwandelt das Objekt Schritt für Schritt in eine attraktive Traumimmobilie.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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