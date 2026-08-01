Ein Putting Green für die KäuferJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 5: Ein Putting Green für die Käufer
41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
In exklusiver Lage stoßen die Renovierungsprofis auf ein Objekt, das sich trotz guter Marktwerte als eine Herausforderung erweist: grelle Farbwelten, eine überholte Ausstattung und ein großes Grundstück verlangen Fingerspitzengefühl. Werden es die Profis dennoch hinbekommen, mit begrenzten Mitteln ein attraktives Zuhause zu schaffen, das potentielle Käufer langfristig überzeugt?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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