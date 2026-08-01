Ein Stadthaus und viele RegelnJetzt kostenlos streamen
Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Folge 6: Ein Stadthaus und viele Regeln
41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Ein geplatzter Deal reißt ein Loch in die Kasse und erhöht den Druck bei den Renovierungsprofis Rebecca, Kristy und Roy. Um endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, setzen die drei alles auf ein vermeintlich unkompliziertes Reihenhaus. Doch Regeln der Eigentümergemeinschaft, misstrauische Nachbarn und eine seltsam bedrückende Stimmung bremsen jedes Vorankommen. Aus dem erhofften Schnellprojekt wird ein nervenaufreibender Kraftakt mit unvorhersehbaren Hürden.
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Makeover-Moms - Zwischen Staub und großen Deals
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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