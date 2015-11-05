Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man Made

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 05.11.2015
45 Min.Folge vom 05.11.2015Ab 12

Niels Peter Jensen wird an die Kette gelegt - von einem so renommierten Schmuckdesigner wie Patrick Muff lässt er sich das gern gefallen. Der bekannte Designer mit den kernigen Tattoos schmiedet gemeinsam mit unserem "Man Made"-Profi ein außergewöhnliches Einzelstück, rockig und unverwechselbar wie die beiden. Auch die vorgestellten Luxusuhren sind "Once in a Liftetime"-Objekte - und wir zeigen Ihnen edelste

ProSieben MAXX

