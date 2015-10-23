Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 23.10.2015
Automöbel-Designer Martin Schlund

Folge 3: Automöbel-Designer Martin Schlund

46 Min.Folge vom 23.10.2015Ab 12

Heute trifft Niels-Peter Jensen den Automöbel-Designer Martin Schlund. Er hat Themenzimmer im Stuttgarter "V8 Hotel" gestaltet und aus einem alten Mercedes eine Bar gebaut. Chris Hoffmann hat ein fahrtaugliches Einradmotorrad erfunden. Und der Tischler Daniel Simsa und seinen Tuningkollegen haben sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen: Sie wollen eine komplette Autokarosserie mit Echtholz ummanteln.

