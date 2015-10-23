Staffel 1Folge 3vom 23.10.2015
Man Made
Folge 3: Automöbel-Designer Martin Schlund
46 Min.Folge vom 23.10.2015Ab 12
Heute trifft Niels-Peter Jensen den Automöbel-Designer Martin Schlund. Er hat Themenzimmer im Stuttgarter "V8 Hotel" gestaltet und aus einem alten Mercedes eine Bar gebaut. Chris Hoffmann hat ein fahrtaugliches Einradmotorrad erfunden. Und der Tischler Daniel Simsa und seinen Tuningkollegen haben sich ein ganz besonderes Projekt vorgenommen: Sie wollen eine komplette Autokarosserie mit Echtholz ummanteln.
Man Made
Genre:Motorrad, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12