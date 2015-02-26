Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man Made

ProSieben MAXX
Staffel 1
Folge 4
vom 26.02.2015
Das Luxus-Motorboot aus Mahagoniholz

Folge 4: Das Luxus-Motorboot aus Mahagoniholz

45 Min.
Folge vom 26.02.2015
Ab 12

Der Hamburger Niels-Peter Jensen erfährt heute, wie in einer Schweizer Bootswerft ein Luxus-Motorboot aus Mahagoniholz und mit Elektromotor gefertigt wurde. Der Slowene Elvis Halilovic hat eine ungewöhnliche analoge Kamera erfunden: eine Lochkamera in hölzernem Retro-Design. Ebenfalls aus Holz, genauer gesagt aus alten Weinfässern, werden dagegen in Kalifornien teure Parkettfußböden hergestellt.

