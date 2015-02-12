Zum Inhalt springenBarrierefrei
Man Made

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 12.02.2015
Alles über die Entstehung eines Edelbieres

Alles über die Entstehung eines Edelbieres

Man Made

Folge 2: Alles über die Entstehung eines Edelbieres

47 Min.Folge vom 12.02.2015Ab 12

Niels-Peter Jensen erfährt heute bei Braumeister Marc Rauschmann alles über die Entstehung eines Edelbieres - von der Hopfenernte über den Gärprozess bis zum Versand. Der Hamburger ist außerdem bei der Herstellung von Luxus-Herden aus Recyclingmaterial dabei. Schmied Stefan Roth schmiedet nach traditioneller Art wurmbunte Jagdmesser aus Damaszener-Stahl und benutzt dazu eine Schmiedetechnik aus dem frühen Mittelalter.

