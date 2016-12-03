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Man Made

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 03.12.2016
Die "Agentur für Oldtimer"

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Man Made

Folge 6: Die "Agentur für Oldtimer"

45 Min.Folge vom 03.12.2016Ab 12

Heute erfährt Niels-Peter Jensen wie Sammler und Luxus-Tuner Michael Fröhlich in seiner "Agentur für Oldtimer" historische Fahrzeuge restauriert. Autosattler Michel Daudeij bezieht die komplette Karosserie sowie das Interieur eines Golf 3 mit Leder und will damit beim Tuning-Wettbewerb auf dem Autotreffen "German Racewars" punkten. Und aus ausgedienten Vespas werden andernorts stylische Designermöbel hergestellt.

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